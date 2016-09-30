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Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


30 Eylül 2016 15:40

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda, bir Biksi makineli tüfeği, 19 Kalaşnikof piyade tüfeği, dört el bombası, çok sayıda Doçka uçaksavar ve Biksi makineli tüfeği fişeği, bir el yapımı patlayıcı, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve Kalaşnikof piyade tüfeği yedek parçaları ele geçirilmiştir. Çukurca bölgesinde ise, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, sığınak ve silah mevzileri düzenlenen hava harekâtı ile imha edilmiştir” denildi. 

Etiketler: terör operasyonu


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