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Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Hakkaride terör operasyonu

04 Ekim 2016 15:19

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hakkari’nin Ağaçdibi köyü bölgesinde yapılan operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız olarak ele geçirilmiştir. Hakkari’nin Şemdinli ve Diyarbakır’ın Kulp bölgelerinde de yapılan operasyonda tespit edilen 5 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlamamış 105 mm’lik obüs mühimmatı imha edilerek etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

Etiketler: hakkari, operasyonlar, Terör örgütü PKK


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