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Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’de jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen tuzaklanmış sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkaride terör operasyonu

09 Aralık 2016 18:05

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda il merkezine bağlı Çimenli köyü kırsal alanında çalışmalar ve araştırmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve mağaralarının olabileceği, bu alanda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunabileceği değerlendirilmiş, 9 Aralık 2016 günü tespit edilen noktalara yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda tuzaklanmış halde bir adet sığınak tespit edildi. Sığınak içerisinde; 5 adet 12 kilogramlık tüp, 2 ton amonyum nitrat, 2 adet sıçrayan mayın, pil blokları, kablo ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Etiketler: hakkari, terör operasyonu


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