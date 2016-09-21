Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hakkari’de terör operasyonu: 7 terörist daha öldürüldü

Hakkari’de terör operasyonu: 7 terörist daha öldürüldü

Hakkari’nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda, çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 7 terörist de etkisiz hale getirildi.

Hakkaride terör operasyonu: 7 terörist daha öldürüldü

21 Eylül 2016 13:35

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkari’nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda; 10 roketatar (dokuz A/T ve bir A/P) mühimmatı, 17 sevk fişeği, 31 fünye, 27 el bombası, altı adet tuzaklanmış roket başlığı, 680 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 240 adet Doçka mühimmatı, 4 bin 200 adet Kalaşnikof fişeği, iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda ideolojik doküman, bir Doçka namlusu ele geçirilmiştir. Yüksekova bölgesinde ise bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar ile yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist icra edilen hava harekatı ile imha edilmiştir” denildi.
 

Etiketler: hakkari


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!