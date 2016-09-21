Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hakkari’nin Çukurca ilçesinde icra edilen operasyonda; 10 roketatar (dokuz A/T ve bir A/P) mühimmatı, 17 sevk fişeği, 31 fünye, 27 el bombası, altı adet tuzaklanmış roket başlığı, 680 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 240 adet Doçka mühimmatı, 4 bin 200 adet Kalaşnikof fişeği, iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda ideolojik doküman, bir Doçka namlusu ele geçirilmiştir. Yüksekova bölgesinde ise bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar ile yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist icra edilen hava harekatı ile imha edilmiştir” denildi.

