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Hakkari'de terör operasyonu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından icra edilen faaliyetlerde 120 kilo EYP, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkaride terör operasyonu!

05 Nisan 2018 23:24

 Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında;5 Nisan 2018 günü Şemdinli İlçesi Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet 20 kilogramlık EYP (el yapımı patlayıcı madde), 6 adet ateşleme kablosu, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme düzenekli el telsizi, 6 adet seri patlatma cihazı ve 60 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş
 

 

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