Hakkari'de terör operasyonu: 9 tutuklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Ağustos 2018 tarihinde ilimiz Yüksekova İlçesi Yürekli köyünde sağ olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğindeki arşiv kayıtlarına binaen yapılan soruşturma neticesinde; Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak icra edilen operasyon sonucu yakalanan 9 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

