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Hakkari’de terör operasyonu| Hakkari haberleri

Hakkari’nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkaride terör operasyonu| Hakkari haberleri

14 Kasım 2017 09:33

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli ve Güvenli mezraları kırsal alanında yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet RPG-7 roketatar, 8 adet roketatar sevk fişeği, 23 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan elektronik devre, 9 adet el telsizi, 2 adet elektrikli fünye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yüksekova ilçesi Bostancık köyü kırsal alanında yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde ise; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet el bombası, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet EYP yapımında kullanılan akü ve çeşitli sıhhiye malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Feyzullah Taş

 

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