Hakkari'de terör örgütüne büyük darbe

11 Eylül 2017 tarihinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando taburları ile Hakkâri ve Van Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katılımıyla bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

Miran Dağı, Berkal Dağı, Harun Tepe, Üçkardeş Mahallesi, Beyaz Tepe, Alandüz, İzme Dağı ve Fak Tepe arasında kalan bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, kış tertiplenmelerine fırsat vermemek ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapımına başlanan Çukurca-Dağlıca karayolunun emniyetini sağlamak maksadıyla planlanan "Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol Operasyonu" kapsamında kara ateş destek vasıtaları ile 198, savaş uçakları ile 41 olmak üzere toplam 239 hedef başarı ile vuruldu.

Hava hücum harekatı ve ikmali kapsamında 149 sorti helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği operasyonlarda, 11 Eylül-18 Ekim 2017 tarihleri arasında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne ait 51 mağara ve sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, 47 EYP düzeneği tespit edilerek yerinde imha edildi.

Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütüne ait 1 havan, 1 keskin nişancı tüfeği namlusu, 3 PMKS makineli tüfek, 1 kaleşnikof uzun namlulu silah, 3 RPG-7 roket atar, 39 RPG-7 roketi, 38 RPG-7 sevk fişeği, 1 RPG-7 optik nişangahı, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 mavzer tüfek, 5 havan mermisi, 172 el bombası, bin 59 doçka mermisi, 10 bin 396 PMKS mermisi, 14 bin 71 kaleşnikof silah mermisi, 206 fünye, 300 kapsül, 1 TNT kalıbı, 1 tabanca, 41 kaleşnikof silaha ait şarjörü, 2 doçka namlusu, 1 PMKS yedek namlu, 1 doçka yayı, bol miktarda silah bakım malzemesi, 4 biksi şeridi, 3 dürbün, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 gece görüş gözlüğü, 1 araç telsizi, 3 telsiz, 6 telsiz anteni, 1 dinlenme cihazı, 177 tüp, 7 EYP kumandası, 1 EYP basma düzeneği, 11 EYP almaç birimi, 8 jelikan amonyum nitrat, 6 pil bloğu, 140 gaz maskesi, 22 bin 300 metre kablo, 24 akü, 19 jeneratör, 128 pil, 109 jelikan yakıt, 236 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Başarı ile sürdürülen "Şehit Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol Operasyonu" neticesinde yıllardır terör örgütü tarafından barınma alanı olarak kullanılan bölgeler teröristlerden arındırılarak, lojistik yönden barınılamaz hale getirildi. Güvenlik güçleri, İkiyaka bölgesinde olduğu gibi sözde ‘girilemez’ denilen bölgelere girerek kontrol altına aldı.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığınca planlanan ve icra edilen operasyonların bölgedeki terörist varlığının son bulana kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.