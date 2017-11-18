Diğer
Kategoriler

Hakkari’de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK'lı teröristlere ait sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkaride teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

18 Kasım 2017 09:56

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17.11.2017 günü merkez Aksu köyü kırsal alanında tespit edilen sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 19 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, 40 adet doçka fişeği, 4 adet küçük tüp, 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 14 adet pil bloğu ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç