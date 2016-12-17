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Hakkari’de teröristlere kan kusturdu, Kayseri’de patlamada şehit oldu

Kayseri’de düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kocaelili Komando Onbaşı Abdulsamet Özen’in bir süredir Hakkari’de görevde olduğu ve 12 gün önce birliğine geri döndüğü öğrenildi.

Hakkaride teröristlere kan kusturdu, Kayseride patlamada şehit oldu

17 Aralık 2016 17:34

Acemi birliğini Manisa’da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Özen, asıl birliği olan Kayseri Komando Tugayında usta birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir süre Abdulsamet Özen’in görev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari’ye gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce tekrar Kayseri’ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine çıkan Özen, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düştü.

Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin ardından evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehidin dayısı Muhammed Küçük, “Hep duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta’da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari’de görev yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi” dedi.

Yanında bulunan küçük çocukları gösteren dayı Muhammed Küçük, “Geride daha çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: Kayseri PATLAMA, Muhammed Küçük


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