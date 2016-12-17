Acemi birliğini Manisa’da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Özen, asıl birliği olan Kayseri Komando Tugayında usta birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir süre Abdulsamet Özen’in görev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari’ye gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce tekrar Kayseri’ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine çıkan Özen, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düştü.

Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin ardından evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehidin dayısı Muhammed Küçük, “Hep duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta’da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari’de görev yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi” dedi.

Yanında bulunan küçük çocukları gösteren dayı Muhammed Küçük, “Geride daha çok askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Oğuzhan Altun