Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre: "1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından 13 Ekim 2016 günü icra edilen operasyonlar esnasında Çukurca Uzundere Çilekli Tepede tespit edilen üç girişli mağarada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş ve mağarada aşağıda listelenen malzemeler ele geçirilmiştir. Malzeme ve silahların bir kısmı yapılan hava harekatları sonucu kullanılamaz hale gelmiştir." dendi. Öte yandan mağarada bulunan şemsiyelerin teröristler tarafından ıslatılarak termal kameralara yakalanmamak için kullanıldığı belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler:

-1 adet 23'lük doçka

- 1 adet mavi büyük varil dolusu doçka mühimmatı

- 3 adet Ak-47 kalaşnikof

- 9 adet şarjör (kalaşnikof)

- 2 adet termal şemsiye

- 28 metal sandık Doçka mühimmatı

- 1 adet Kanas dürbün

- 2 adet Kanas şarjör

- 1 adet Steiner Dürbün

- 1 adet kaynak makinası

- 1 adet LCD TV

- 1 adet büyük akü

- 1 adet jeneratör

- 1 adet Koral Termal Dürbün

- 1 çuval dolusu terörist elbisesi ve ayakkabısı

- 1 çuval Çay

ÖZEL HAREKAT BÖLÜĞÜNDEN SERİERTUŞİ TEPESİNE OPERASYON

Bölgede 2’nci Hudut Tugayı Özel Harekât Bölüğü tarafından 13 Ekim 2016 günü Çukurca Uzundere bölgesinde Seriertuşi Tepede temas araması icra edilmiş ve faaliyet esnasında aşağıda listelenen malzemeler ele geçirilmiştir.

- 4 adet RPG-7 mühimmatı

- 1300 adet Bixi mühimmatı

- 1 adet el bombası

- 200 adet doçka mühimmatı ve 50 adet mayonu

- 1 adet doçka sehpası

- 1 adet şemsiye

- 2 adet uyku tulumu