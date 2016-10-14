Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hakkari'de teröristlerin kaldığı mağaraya operasyon

Hakkari'de teröristlerin kaldığı mağaraya operasyon

Hakkari Çukurca'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkaride teröristlerin kaldığı mağaraya operasyon

14 Ekim 2016 09:02

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre: "1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından 13 Ekim 2016 günü icra edilen operasyonlar esnasında Çukurca Uzundere Çilekli Tepede tespit edilen üç girişli mağarada iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş ve mağarada aşağıda listelenen malzemeler ele geçirilmiştir. Malzeme ve silahların bir kısmı yapılan hava harekatları sonucu kullanılamaz hale gelmiştir." dendi. Öte yandan mağarada bulunan şemsiyelerin teröristler tarafından ıslatılarak termal kameralara yakalanmamak için kullanıldığı belirtildi.
Ele geçirilen malzemeler:
-1 adet 23'lük doçka
- 1 adet mavi büyük varil dolusu doçka mühimmatı
- 3 adet Ak-47 kalaşnikof
- 9 adet şarjör (kalaşnikof)
- 2 adet termal şemsiye
- 28 metal sandık Doçka mühimmatı
- 1 adet Kanas dürbün
- 2 adet Kanas şarjör
- 1 adet Steiner Dürbün
- 1 adet kaynak makinası
- 1 adet LCD TV
- 1 adet büyük akü
- 1 adet jeneratör
- 1 adet Koral Termal Dürbün
- 1 çuval dolusu terörist elbisesi ve ayakkabısı
- 1 çuval Çay

ÖZEL HAREKAT BÖLÜĞÜNDEN SERİERTUŞİ TEPESİNE OPERASYON
Bölgede 2’nci Hudut Tugayı Özel Harekât Bölüğü tarafından 13 Ekim 2016 günü Çukurca Uzundere bölgesinde Seriertuşi Tepede temas araması icra edilmiş ve faaliyet esnasında aşağıda listelenen malzemeler ele geçirilmiştir.
- 4 adet RPG-7 mühimmatı
- 1300 adet Bixi mühimmatı
- 1 adet el bombası
- 200 adet doçka mühimmatı ve 50 adet mayonu
- 1 adet doçka sehpası
- 1 adet şemsiye
- 2 adet uyku tulumu  

Etiketler: 2’nci Hudut Tugayı Özel Harekat Bölüğü, hakkari, Komando Tugay Komutanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!