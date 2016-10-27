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Hakkari'de teslim olan PKK'lı tutuklandı

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist tutuklandı.

Hakkaride teslim olan PKKlı tutuklandı

27 Ekim 2016 20:33

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 07.10.2016 günü saat 05.30 sıralarında ilimiz merkez Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olup, gerekli tahkikatın devam edebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimize teslim edilen E.T. isimli bölücü terör örgütü mensubu, 29.07.2016 günü saat 17.00 sıralarında ilimiz Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 8 askeri personelin şehit edilmesi, 26 askeri personelin yaralanması olayında ve 21.09.2016 günü saat 09.30 sıralarında Hakkâri- Çukurca Karayolu Doğanlı köyü yakınlarında yolları kesilerek Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 jandarma uzman çavuş ve 1 sivil vatandaşımızın kaçırılması eylemlerine iştirak ettiğinin tespit edilmesi üzerine bahse konu eyleme iştirak ettiğini kabul eden E.T. isimli bölücü terör örgütü mensubu, 27.10.2016 tarihinde 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi. 

Etiketler: hakkari, pkk


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