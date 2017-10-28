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Hakkari’de trafik kazası 1 yaralı

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hakkaride trafik kazası 1 yaralı

28 Ekim 2017 10:57

Edinilen bilgiye göre Van-İstikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yağışlar nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı Erziki yakınlarında virajı alamayarak Zap suyu kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Bazı sürücüler ise sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle yolların kayganlaştığını belirterek, sürücü arkadaşlarının dikkatli olması çağrısında bulundu. 

Feyzullah Taş

Etiketler: 1 kişi yaralandı, hakkari, trafik kazası

 

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