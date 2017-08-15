Hakkari’de trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki polis noktası civarında meydana geldi. Ana yola çıkmakta olan Resul Çiftçi yönetimindeki 61 EU 097 plakalı araç ile Yüksekova istikametine doğru gelen Abdulhaluk Tekin yönetimindeki 27 V 8028 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdulhaluk Tekin yönetimindeki araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Ömer Oğuz