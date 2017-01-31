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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkaride uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

31 Ocak 2017 16:43

Alınan bilgiye göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Hakkâri il merkezli, Van, Bitlis ve Yüksekova’da bulunan 13 ayrı adrese operasyon düzenledi. Planlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanırken, toplamda 19 paket halinde 23 gram Metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram Afyon sakızı, 200 TL sahte para ele geçirildi.

‘Uyuşturucu imal ve ticareti’ suçu ile ilgili gerekli tahkikata başlanıldığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli şahıslardan ele geçirilen Metamfetamin isimli uyuşturucunun Türkiye’ye İran’dan getirildiği ve bağımlılık yaptığı, bağımlılığının devamında sürekli kullanılması halinde ise ölümcül olabileceği kristalize yapıda olan sentetik bir uyuşturucu olduğu belirtildi. 

Etiketler: hakkari, uyuşturucu


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