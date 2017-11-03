Hakkari’de uyuşturucu operasyonu! | 3 Kasım 2017

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi, Bağdaş köyü ve Kayakonak mezrasında yapılan operasyon neticesinde; 20 kilo 153 gram eroin maddesi, 140 kilo 350 gram asit, 2 adet kazan, 3 adet leğen, 1 adet ağzı kapalı yan tarafı delinerek hortum geçirilmiş boş damacana ve 1 adet cam huni ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Feyzullah Taş

