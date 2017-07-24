Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Temmuz 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgi edinilmesi üzerine bir araçta yapılan aramada bin 365 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.