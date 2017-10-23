Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 4,04 gram eroin, 9,335 kilogram esrar ve 17,67 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş