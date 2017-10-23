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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari’de yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkaride uyuşturucu operasyonu

23 Ekim 2017 16:30

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 4,04 gram eroin, 9,335 kilogram esrar ve 17,67 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise adli makamlara sevk edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, operasyon, uyuştucu

 

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