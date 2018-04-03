Hakkari'de yüzü ve kafası yanan 7 yaşındaki çocuk İstanbul’da ameliyat edildi

Hakkari Yüksekova’da yaşayan 7 yaşındaki Behtan İbiş’in evinde 4 sene önce talihsizlik sonucu bir yangın çıktı. Sobadan çıkan alevlerin bir anda evi sarması sonucu anne Leyla Bozan ve baba İmdat İbiş, çocuklarının alevlerin arasından alarak dışarıya çıkarttı. Yüzü ve kafası başta olmak üzere kolları yanan Behtan ambulansla hastaneye kaldırıldı. O günden itibaren çeşitli hastanelerde yanık tedavi gören Behtan’ın durumunu öğrenen Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfı Başkanı Op. Dr. Halil İbrahim Özkuş, ameliyatı üstlendi. Ailenin Şişli’deki özel bir hastaneye gelmesini sağlayan Op. Dr. Özkuş, dün ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatla birlikte yüzündeki gerginliğin azalmasıyla yaşamının kolaylaştırılması hedeflenen 7 yaşındaki Behtan, okula gidip arkadaşlarıyla oynayabileceği günü bekliyor.

“Ameliyatı yıllarca yapılması gerekiyor”

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İbrahim Özkuş, “Hastamız Hakkari’den geldi. Kendisinin çok ciddi yanıklar var. Evlerinde bir yangın çıkmış, maalesef en fazla zarar gören Behtan olmuş. Bu sebeple Behtan’ın fonksiyonlarında bir takım eksiklikler ortaya çıkmış. Mesela ağzını tam olarak açamıyor ve kapatmıyor. Göz kapakları kapanmıyordu ama 2 sene önce ameliyat ettik şuan gayet iyi. Tabi Behtan’ın ameliyatları yıllar içerisinde yapılmak durumunda. Çünkü büyüdükçe eksik kalan fizyolojik problemleri tamamlanmak üzere ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu sebeple bizim koyduğumuz deriler gelişimine ayak uyduramıyor. Dolayısıyla bu çekilmeler tekrarlamaya başlıyor” dedi.

“Tüm tedavi masraflarını karşılıyoruz”

“3 sene önce Behtan’ın dudağını düzeltmiştik ama büyüdükçe uyum sağlayamadı” diyen Op. Dr. Özkuş, “Bunlar giderilecek ve adım adım ameliyat edilecek. İleride Behtan’a kulak yapacağız, eksikleri gidereceğiz, burnunu da yapacağız, saçlarındaki eksiklikleri de gidereceğiz. Yüzde 80 oranında hepsini halledeceğiz. Şimdi okula da gidecek, bana da söz verdi. Bizde vakıf olarak Behtan’ın tedavisini üstlendik. Vakıf olarak tüm tedavi masraflarını karşılıyoruz. Ömrümüz yeterse de tedavisi karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

“Dışarıya çıkınca çocuklar korkuyordu”

Anne Leyla Bozan ise, “Sobadan dolayı evimizde yangın çıktı. Ben, çocuk ve babası yandı, yangın 4 sene önce çıktı. Doktora götürdük onlarda bizi Ankara’ya gönderdiler. 4 ay orada tedavi gördük. Yüzü kötüydü, dışarıya çıkartamıyorduk. Allah doktorumuzdan razı olsun. Doktor bey bizi arayarak çocuğu getirmemizi istedi. Biz 2 senedir götürüyorduk yine getirdik. Ameliyatlar sayesinde düzeldi. Benim de elim ve bacağım yandı. Dışarıya çıkınca çocuklar korkuyordu, bende çocukta üzülüyordu” şeklinde konuştu.

Ameliyat geçiren Behtan ise, “Yangın geçirdim, yüzüm yandı, doktor beni ameliyat etti. Ameliyat olduğum için mutluyum” dedi.

Doğan Can Cesur