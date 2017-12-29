Hakkari’deki sanatsal gösteriye büyük ilgi

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Kültürlerin Dansı ile Renk-i Hakkari” adlı sanatsal gösteri etkinliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 300 kişilik olan Atatürk Kültür Merkezindeki “Kültürlerin Dansı ile Renk-i Hakkari” adlı sanatsal gösterileri izleyemeye yaklaşık 3 bin kişi izlemeye geldi. Yer yer zor anlar yaşayan görevliler salona ancak 500 kişi alabildi. Salona girmeyi başaranlar gösteriyi ayakta ve oturarak izlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişi ise programı izlemeden geri dönmek zorunda kaldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri ise etkinliği halkın arasına oturarak izlerken protokol sırası ise vatandaşlara kaldı.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı konuşmasında 2017 yılı Hakkari dönüşüm programına paralel bir şekilde Belediye Kültür Müdürlüğünce kültürel dönüşüm alının önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Epcim,”Salonun tıklım tıklım olması bu programlarının daha büyük sunmayı bir borç olarak bize çıkıyor. İnşallah bundan sonra daha büyük salonlarda bu etkinlikleri yapacağız. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik slayt gösterimi, Erbane Topluluğu gösterisi, pandomin, zeybek, teke, müzik dinletisi, dengbej, koro ve solo ve mizansen Hakkari programı ile devam etti.

“ Hakkari’de yeni bir Anadolu Ateşi kuruldu”

Etkinlik sonrası sahneye çıkan Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, “Bu coşkuyu gördükten sonra Hakkari ile ne kadar gurur duysam az olur” dedi. Vali Toprak, ”Bu etkinliği gelerek yoğun ilgi gösteren Hakkarililere teşekkür ediyorum. Sanatçılar üstün bir performans sergileyerek Anadolu Ateşi’ni aratmayan bir etkinlik sergilediler. Hakkari’de yeni bir Anadolu Ateşi kuruldu, diyebilirim. Gerçi onun yapımcısı da yabancı değil, o da bir Hakkarili. Buradan da kendisine selam gönderiyorum. Hakkarililerin burada gösterdiği performans gerçekten çok güzeldi ve beni duygulandırdı. Etkinliği izlemeye gelen birçok vatandaşımız dışarıda kaldı. Hakkari’deki vatandaşlarımızı etkinliklere göstermiş olduğu ilgi bizlere cesaret veriyor. İnşallah bu tür etkinliklerde bundan sonra da hep beraber olacağız” diye konuştu.

“Kültürlerin Dansı ile Renk-i Hakkari” adlı sanatsal gösteri resim sergisinin gezilmesi ve verilen kokteyl ile sona erdi.

Feyzullah Taş

