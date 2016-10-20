Çukurca ilçesi Hisar Dağı’nda, eli kanlı PKK mensuplarıyla sabaha karşı girilen girilen çatışmada, Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik şehit düştü. Çevik’in şehit haberi ise Aliağa ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Şehit ailesine acı haber, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Volkan Gürler ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tuğan tarafından verildi. Şehidin aile fertleri haberin ardından sinir krizleri geçirdi.

6 kardeşlerdi, bir kardeşi de vatani görevini yapıyordu

Öte yandan aile, şehit haberini alır almaz evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Haberin duyulmasının ardından mahalle sakinleri de şehit evine akın ederek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik’in 6 kardeş olduğu ve bekar olduğu kaydedildi. Şehidin bir kardeşinin ise Gölcük’te vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Nimet Ergün