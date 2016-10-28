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Hakkari’deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 12 Ekim'de farklı adreslere yaptığı terör operasyonunda gözaltına aldığı 30 kişiden 5’i tutuklandı.

Hakkarideki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

28 Ekim 2016 19:56

12 Ekim tarihinde Hakkari’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile bazı kurum çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 kişiden 5’i, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. TEM Şube'de 16 gün süren sorgularının ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 7 zanlıdan eski Hakkari Belediye Başkanı K.K, HDP Merkez İlçe Eş Başkanı E.A, KESK’e bağlı Yapı-Yol Sendikası Hakkari Temsilcisi İ.A, DBP eski yöneticileri Ö.K. ve M.Ö., örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanırken, E.A. ve M.K. ise serbest bırakıldı. 

Adliye önünde açıklamalarda bulunan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, 17 gün önce gözaltına alınan arkadaşlarından 7’sinin bugün mahkemeye çıkarıldığını ve 5’inin tutuklandığını söyledi.
HDP İl Eş Başkanı Metin Besi ve HDP Merkez İlçe Başkanı Asım Özcan, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Behçet Kanat, DBP eski yöneticisi Hakan Abi, Hakkari İl Özel İdaresi’nde çalışan birim müdürlerinden S.K. ve M.Ç. ile kurum çalışanlarından A.S., Ş.O., E.T. ve soyadı öğrenilemeyen M. isimli çalışan ile F.H., Ş.O. ve E.T. ise 16 gündür gözaltında bulunuyor.

Etiketler: hakkari, terör operasyonu


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