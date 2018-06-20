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Hakkari'den kötü haber! 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Hakkariden kötü haber! 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

20 Haziran 2018 12:57
 

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