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Hakkari'den kötü haber! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı.

Hakkariden kötü haber! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

24 Mayıs 2018 10:32

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. 

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Kayalar köyü bölgesindeki Kırçimenli Askeri Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Askeri üs bölgesine giden yolun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristler tarafından daha önceden döşenen patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucular Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyonlar devam ediyor.  

 

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