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Hakkarigücü’nden farklı galibiyet

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi A. Grupta mücadele eden Hakkarigücüspor, evinde konuk ettiği Sivas Gazi Lisesi Sporu 5-1 mağlup etti.

Hakkarigücünden farklı galibiyet

11 Şubat 2018 23:47

Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, kızları Zehra Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda sporsever izledi. Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücüspor, müsabakayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Vali Toprak, müsabaka sonunda ortaya koydukları mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.
Tribünlerde takımları Hakkarigücü lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlarla da bir süre sohbet eden Vali Toprak, daha sonra antrenman yapmak üzere sahaya gelen Sümbülspor Kulübü altyapısında oynayan minik sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Feyzullah Taş
 

 

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