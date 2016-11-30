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Hakkarili besiciler kış hazırlıklarını sürdürüyor

Hakkari’nin Durankaya beldesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan besiciler, hayvanları için kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Hakkarili besiciler kış hazırlıklarını sürdürüyor

30 Kasım 2016 09:51
Hakkarili besiciler kış hazırlıklarını sürdürüyor - Tıkla İzle

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Durankaya beldesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki besiciler, hayvanları için yaz boyunca biçtikleri otları samana çeviriyor. Yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda berivanlık yapan kadınlar ve kızlar ise üst üste balyalar şeklinde biriktirdikleri otları kar ve yağmur sularından korumak için önlem aldı. Pınarbaşı Mahallesi’nde besicilikle uğraşan Mustafa Erik, köylerinde çok düğün olduğu için otları ancak patostan geçirdiklerini söyledi. Erik, “Köyde imece usulü yardımlaşıyoruz. Sonbaharda çok düğün vardı. Düğün olunca kimse çalışmıyor. Fırsat bulup otları patosa vuramadım. Şimdi nasip oldu. Çok şükür ki köydekiler bana yardıma geldi. İşimiz, atalarımızdan kalmış. Teknolojinin faydalarından yararlanıyoruz. Eskiden atlarla ya da öküzlerle otları samana çeviriyorduk, şimdi ise patos makinesiyle kısa sürede bitirebiliyoruz” dedi.
Köyde geçimini patos makinesini çalıştırarak sağlayan Hekim Deniz ise, "Kendime ait bir traktörüm var. İlkbaharda tarla sürüyorum. Yazın ot biçiyorum. Sonbaharda ise patos makinemle besicilerin biçilen otlarını harmanlıyorum. Saati 80 TL’ye çalışıyorum. Bu patos işi sondur. Sezonu kapatıyoruz. Bu sene iyi çalıştım. Ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum” diye konuştu.

“Geçim kaynağımız hayvancılıktır”

Rüzgardan dolayı ot balyaları dağılan Ahmet Özatak, rüzgarın dağıttığı otları tekrar toplayarak istiflediklerini kaydetti. Özatak, “Köyde inek ve koyunlarım var. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Yazın biçtiğim otları yağmur ve kar sularından korumak için brandalarla muhafaza ediyorum. Hayvanlarımız halen dağda besleniyor. Kar yağınca köydeki ahırlarımızda besleyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Mimar Kaya
HAKKARİ


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