İl genelinde okulların tatil olduğu ve yüzlerce köy ile mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de, ilginç kar manzaralara ortaya çıktı. Akşam saatlerinde sürücüler araçlarına zincir bağlamanın telaşı içerisine düşerken, çocuklar ise caddelerde kaymanın tadını çıkarttılar. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attıklarını belirten çocuklar, kayarak güzel vakit geçirdiklerini söylediler.

Bazı sürücüler ise, kara gömülen araçlarını çıkartmak için büyük uğraş verdiler. Bazı vatandaşlar da cadde ve sokaklarda kar yığınları ile ilginç şekiller yaptılar. Kar yağışı, sabah saatlerinde yerine soğuk havaya bıraktı.

Feyzullah Taş