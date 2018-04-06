Hakkarili dağcılar Derecikte mağara keşfettiler

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç öncülüğünde bir grup Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Koçyiğit (Kelit) köyün de bulunan Balkaya (Çiyaye Guvent) dağına keşif tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, tırmanış sonrasında şimdiye kadar kimsenin giremediği bir muazzam mağarayı keşfetti. Mağaraya inen dağcılar, yaklaşık 500 metreye yakın ilerleyerek mağara içinde çektikleri fotoğraflar, bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülüyor. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, dağcı gurubu gittikleri bölgede vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda Rüzgar Mağarasının bulunduğu bölgeye gittiklerini ifade etti.

Mağaranın girişinde sürekli rüzgar estiği için adının Rüzgar Mağarası olduğunu kaydeden Ertunç, daha önce bu mağaraya köy sakinleri dışında kimsenin girmediğini söyledi. İki dağcıyı mağaraya gönderdiklerini anlatan Ertunç, “Dağcı arkadaşlarımızdan Yüksel Işık ve Emin Noyan’ı mağaranın içine göndermek için hazırlıkları yaptık. Mağara ağzı çok dar ve su akıntısının fazla olması arkadaşlarıma zor anlar yaşattı. Neticede mağaraya girmekten vaz geçildi. Ertesi gün tekrar mağaraya girme kararı alındı ve hazırlıklar yapıldı. Suyun bir kısmı mağaranın ağız kısmından ayrı yöne akıtılarak mağaraya ip yardımıyla iniş yapıldı" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Mağara Araştırma Derneğini (MAD) Rüzgar Mağarasını araştırmaları için Hakkari’ye davet eden Ertunç, bu tür mağaraların Hakkari turizmine kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Rüzgar mağarasına giren Dağcılar Yüksel Işık ve Emin Noyan ise mağaranın girişinde ilk on metrenin çok dar ve sulu olduğunu belirttiler. Mağaranın içinde ilerledikçe çok sayıda pasaj gördüklerini ve her pasajda değişik motiflerle karşılaştıklarını ifade eden dağcılar Işık ve Noyan, çoğu bölgelerde küçük gölcükler ve balçık alanlar gördüklerini bununda kendilerini tedirgin ettiğini söylediler.

Mimar Kaya