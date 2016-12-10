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Hakkarili iş adamı 400 bin dolarını TL’ye çevirdi

Hakkarili madenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine banka hesabında bulunan 400 bin dolarını TL’ye çevirdi.

Hakkarili iş adamı 400 bin dolarını TLye çevirdi

10 Aralık 2016 09:20

Hakkari’de Ölmez Madenciliğin sahibi iş adamı İsmet Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dolarlarınızı TL’ye Çevirin" çağrısı üzerine banka hesabında bulunan 400 bin dolarını TL’ye çevirdi. İş adamı Ölmez, dolarları Türk Lirasına dönüştürdüğü 10 adet farklı tutardaki dekontları eline alarak tüm iş adamlarına kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu. Bankada bulunan 400 bin dolarını, Türk Lirasına çevirdiğini ifade eden Ölmez, bankada daha fazla parasının olması halinde onları da hiç tereddüt etmeden TL’ye çevireceğini söyledi.

"Ülkenin ekonomisi için kampanyaya destek verdim"
Hakkari’nin öz kaynaklarıyla üretip yurt dışına ihraç ettiği çinko ve kurşun cevherini ürettiğini ifade eden Ölmez, "Herkesin bildiği gibi 12-13 yıldır bu bölgede maden sektöründe çalışıyoruz. Madenden kazandığımız parayı da burada eritiyoruz. Biz de karınca kararınca Sayın Cumhurbaşkanımızın ulusa seslenişinde yaptığı doları TL’ye çevirin çağrısı üzerine bu kampanyaya destek verdik. Ülkemizin ekonomisine destek vermek üzere banka hesabımdaki 400 bin dolarları TL’ye çevirdim. Şirketin kasalarında ve banka hesabında olan dolarların makbuzlarını da gördüğünüz gibi TL’ye çevirdik" dedi.

"Doların tansiyonunu düşürmeye devam edeceğiz"
İyi bir iş yaptıklarına inandığını ifade eden Ölmez, "Ülkemizin ekonomisine ve ihracatına dönük ne varsa her zaman hazırız. Makbuzlarımız da burada. Yaklaşık 400 bin dolar. Bu dolarları bir hafta içerisinde bozduk. Makbuzlarımızın tarihleri de belli. Doların bu çıkışını ve tansiyonunu düşürebilmemiz için bu kampanyaya destek oldum. Kampanyaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu ülke hepimizindir. Eğer dolar bugün yükselmişse belki benim karımda olmuş. Ama gerçekten bu karı içime sindiremiyorum. Şimdi zengin kesim gittikçe zengin oluyor. Fakir kesim ise gittikçe dibe batıyor. Bu gidişata hepimizin bir görevi olarak dur demesi gerekiyor" şeklinde konuştu. 

Mimar Kaya
 

Etiketler: dolar, hakkari


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