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Hakkarili öğrenciler ilk defa dartla tanıştı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun başlattığı "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi” kapsamında dart eğitimi gören öğrencileri ziyaret ederek dart oynadı.

Hakkarili öğrenciler ilk defa dartla tanıştı

05 Ocak 2017 13:05

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 12 ilköğretim ve 17 ortaöğretim kurumu öğrencilerine yönelik her hafta farklı spor branşlarında sportif eğitimler verilmeye devam ediyor. Öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Kıran Spor salonunda beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilen dart eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Proje kapsamında öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve beraberindeki şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenlerinden bilgi aldıktan sonra öğrencilerle birlikte dart oynadı. Müdür Durgun attığı dart oklarının üçünü isabet ettirince öğretmen ve öğrencilerden alkış aldı. İlk kez dart oynadıklarını belirten öğrenciler ise, beden derslerinin keyifli bir ortamda geçtiğini söylediler. Öğrenciler, ”İlk defa dart oynadık. Çok eğlenceli ve güzel bir spor dalı. Buraya farklı okullardan yüzlerce öğrenci geliyor. Yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Yerimiz sıcak ve hijyenik. Buradaki spor salonuna milli eğitim müdürlüğünün bize tahsis ettiği okul servisleriyle geliyoruz. Bu servislerle de tekrar okullarımıza bırakıyorlar. Öğrenciler olarak bize bu imkanı sağlayan il milli eğitim müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Mimar Kaya


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