Hakkarili sporcular dereceyle döndüler

Türkiye Kayak Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-11 Şubat 2018 tarihleri arasında Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde gerçekleşen Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi 1. Ayak yarışmalarına 32 ilden 250’ye yakın sporcu katıldı. Hakkari’den yarışmaya katılan Siti Ören büyük bayanlarda birinci, büyük erkeklerden Tacdin Ören üçüncü, genç kızlardan Neslişah Kaplan ikinci, genç erkeklerde Kasım Karataş üçüncü, yıldız erkeklerde Harun Şenarslan ikinci, çocuk kızlarda Revnak Eylül Sarı üçüncü, çocuk erkeklerde Barış Arslan ikinci, Levent Ören üçüncü, minik erkeklerde Civan Kahraman ikinci oldu.

Yarışmanın ikinci gününde ise büyük bayanlarda Siti Ören birinci, büyük erkeklerde, Tacdin Ören üçüncü, genç bayanlarda Neslişah Kaplan birinci, yıldız erkeklerde Harun Şenarslan ikinci, çocuk kızlarda Revnak Eylül Sarı üçüncü, minik erkeklerde Civan Kahraman ikinci oldular.

Hakkarili sporcular, 15 madalya alarak birinci sırada yer aldılar. Hakkarili sporcuların bu sezon kayaklı koşuda aldığı madalya sayısının ise 45 yükseldiği belirtildi.

Feyzullah Taş

