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Hakkari'nin ilk buz pateni pistinin çatısı çöktü

Hakkari’nin ilk buz pateni pistinin çatısı çöktü.

Hakkarinin ilk buz pateni pistinin çatısı çöktü

23 Şubat 2017 15:52
Hakkari'nin ilk buz pateni pistinin çatısı çöktü - Tıkla İzle

Hakkari Merkez Buz Pateni Pistinin çatısı çöktü. Yaklaşık 900 bin TL’ye mal edilen buz pateni pistinin çatısının çökmesi sporseverleri üzdü.

İlde bir ilk olan buz pateni pistine çocukları ile birlikte gelerek kaymanın heyecanını yaşadıklarını belirten vatandaşlar, kısa sürede buz pateni pistinin çökmesine bir anlam veremediklerini ifade ederek, pistin bir an önce yeniden onarılmasını istediler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ise, pistin çökme nedeninin İl Özel İdaresi tarafından araştırıldığını söylediler. 

Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 2015 yılında şehirden 3 kilometre mesafede bulunan Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Kız Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde bin 35 metrekare alan üzerine yapımına başlanan Hakkari Merkez Buz Pateni Pisti, 2016 yılında tamamlanarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmişti. Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanı bulunan pisti aynı anda 60-80 kişi kullanabiliyor.  

Feyzullah Taş
 

Etiketler: buz pateni, buz pisti, hakkari


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