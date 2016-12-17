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Hakkari’nin karlı dağlarında ot taşıma çilesi başladı

Hakkari'de çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylülerin karlı dağlarda ot taşıma çilesi başladı.


17 Aralık 2016 10:18

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli Köyü sakinleri, geçimlerini sağladıkları hayvanlarını beslemek için yazın 2 bin 500 rakımlı dağlarında biçip biriktirdikleri ot yığınlarını zorlu kış şartlarına göğüs gererek karlı dağlardan kızaklarla köylerine indirmeye başladı. Çektikleri zorlukları kamerayla saniye saniye görüntüleyen köylüler, bir taraftan da cep telefonlarında çalınan müziğe eşlik etti. Çektikleri çileyi kameraya alan köylüler zaman zamanda büyük tehlikeler atlattı.

2 bin 500 rakımlı zirvelerde ot yüklü kızaklarla iniş yapan köylüler, arkadaşlarına olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Köylülerin 7 saat süren ot taşıma çilesi kazasız olarak köye inişleri ile birlikte sona erdi. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, karlı dağlar, ot taşıma


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