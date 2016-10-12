Alınan bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresinde bulunan Çiftlik mevkiinde mayın olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında patlayıcıları kontrolü bir şekilde imha etmeye çalıştığı kaydedildi. Yol saatlerdir trafiğe kapalı tutulurken, vatandaşların bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, Hakkari-Şırnak karayolunun da aynı gerekçe ile çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ve araç giriş çıkışına izin verilmediği öğrenildi.

Mimar Kaya

