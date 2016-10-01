Hakkari şehir merkezine dün gece yağan yağmur sonrası sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdığı görüldü. Hakkari'nin etrafını saran dağların beyaza bürünmesi, şehir merkezine ayrı bir güzellik kattı. Sabah 3 bin 457 rakımlı Sümbül Dağı zirvesinde kar gören vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Sabah yüksek kesimlerde karla karşılaştıklarını belirten Kemal Kaya isimli vatandaş, ''Kar ilk defa bu kadar erken yağıyor. Eskiden Kasımda, bazen Aralıkta yağardı. Daha ağaçlarımız yemyeşil. Meyve ağaçlarımız sararmamış. Ama bu sene 1 Ekimde yağdı. Buda kışın sert geçeceğini gösteriyor. Büyüklerimizden hep duyardık. Yüksek kesimlere kar erken yağdı mı kışın kar yağışının fazla olacağını gösterir. Bizimde temennimiz kar yağışının çok olmasıdır” diye konuştu.

Mimar Kaya