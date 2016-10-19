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Hakkari’ye elektrik verilemeyecek

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, kentte elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Hakkariye elektrik verilemeyecek

19 Ekim 2016 11:50

Kentte programlı elektrik kesintisi uygulanacağını bildiren VEDAŞ, “20 Ekim 2016 Perşembe günü 08.00-17.00 saatleri arasında Otluca trafo merkezindeki bakım onarım çalışması nedeniyle Hakkari merkez köy ve mezraları, Çukurca ilçe merkezi ve köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 21 Ekim 2016 Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Hakkari merkez içme suyu kapsamında yapılan inşaat çalışması nedeniyle enerji kesintisi yapılacaktır. Hakkari merkeze bağlı Depin Polis Noktası, Kırıkdağ köyü ve mezraları, Çanaklı köyü ve mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır” denildi. 


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