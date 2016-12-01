Yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, hakkında ‘Silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş ‘11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası’ gereği yakalama emri bulunan, M.Y. isimli şahıs, 1 Aralık 2016 günü saat 11:00 sıralarında Şarhöyük Mahallesi Güveççiler Sokak içerisinde yakalanmıştır. Adı geçen şahıs aynı gün Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesine müteakip, H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.