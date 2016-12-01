Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hakkında 11 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hakkında 11 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakalandı.


01 Aralık 2016 15:03

Yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu, hakkında ‘Silahla yağma’ suçundan kesinleşmiş ‘11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası’ gereği yakalama emri bulunan, M.Y. isimli şahıs, 1 Aralık 2016 günü saat 11:00 sıralarında Şarhöyük Mahallesi Güveççiler Sokak içerisinde yakalanmıştır. Adı geçen şahıs aynı gün Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesine müteakip, H Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç