Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı

Adıyaman’da, haklarında kesilmiş hapis cezası bulunan firari iki şahıs yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı

02 Ekim 2016 14:06

Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce Adıyaman’da bir cinayet olayına karışan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Reşit K. ile uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Adıyaman- Kahta Karayolu Beş Pınar mevkiinde aynı araç içerisinde yakalanan iki şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada ifadeleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K’nın 2 aydır, cinayet olayına karışarak hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Reşit K’nın ise 1 yıldır arandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!