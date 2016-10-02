Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce Adıyaman’da bir cinayet olayına karışan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Reşit K. ile uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Adıyaman- Kahta Karayolu Beş Pınar mevkiinde aynı araç içerisinde yakalanan iki şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada ifadeleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti ve yağma suçlarından 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K’nın 2 aydır, cinayet olayına karışarak hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Reşit K’nın ise 1 yıldır arandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir