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Halaçoğlu: Devlet Bahçeli istifa etmemi istemedi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişikliği teklifindeki endişelerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ilettiğini belirterek, “Devlet Bey de benim düşüncelerime saygı gösterdi. İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim” dedi.

Halaçoğlu: Devlet Bahçeli istifa etmemi istemedi

20 Ocak 2017 17:32

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Halaçoğlu, sistem değişikliğinden rejim değişikliğine gidecek bir süreç yaşadıklarını iddia ederek, “Anayasa maddelerine baktığımız zaman dünyanın hiçbir yerinde olmayan yeni yönetim tarzının Türkiye’de adapte edilmeye çalışıldığını bir durumu gözlemliyoruz. Devleti yönetenlerin liyakatleri ölçüsünde devletlerin gelişip, büyüdükleri ama aksine bir durumda liyakatleri ölçüsünde devletlerin çöküşe doğru gittiklerini her zaman görmüşüzdür. Bu son derece önemli bir durumdur” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarlarını hatırlatan Halaçoğlu, “14 yıllık iktidarı döneminde bu denli hatalar yapan ve hatalarını kendi ağızlarıyla itiraf eden iktidarın, anayasa tadilatı ile neler yapabileceğini göz önüne alalım. 14 yıldır hiçbir yasayı çıkarmama pozisyonu ile karşılaşmamışlar, her istedikleri yasayı çıkarabilmişler, her istediklerini yapabilmişler ama devleti irade edememişler. Devleti yönetmekle muktedir olma aşamasına geçememişler. Anayasa değişikliği ile muktedir olabilecekler mi? Aslında iktidarı tek kişiye veren anayasa ortaya çıkmaktadır. Başkanlık değil, hatta partili Cumhurbaşkanlığı değil. Başkanlıkta kuvvetler ayrılığı şarttır. Amerika Birleşik Devletleri yasama, yürütme, yargı tamamen birbirinden farklıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi üyeleri yargı tarafından hakim huzuruna çıkarılabilir. Ama Türkiye’de yok. Yargıyı atayacak, yasamayı kontrol edecek. Tek adam iktidarı, başka hiçbir şey yok. Tak adam iktidarına nasıl gitmektedir? Bu anayasa değişiklik teklifi Anayasa’ya aykırıdır. Hangi alanda aykırıdır? Yürürlüğe girecek madde 7. Maddesi aynen şöyle diyor: yasama Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetik paylaşılamaz, devredilemez. Bu anayasa değişikliği ile partili Cumhurbaşkanlığı adı altında bir kişiye, kim gelirse gelsin, kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararname yetkisi ile karıştırmamak gerek. Çünkü kararname yetkisi Millet Meclisi, geçici olarak tatile girdiği zaman vermektedir. Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma yetkisini Anayasa ile verdiğinizde yasama organı ile eş değer yeni bir kutup meydana getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu Anayasa’nın 7. maddesine aykırıdır. Şu anda da aksaklıklar Parlamenter sistemde. 14 yılda Başbakan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ileri gelenleriyle görüşerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde istediği kanunları, istediği şekilde çıkartabilmektedir” şeklinde konuştu.

Bağımsız Gaziantep milletvekili ihraç edilen Ümit Özdağ ile 6 milletvekilinin anayasa değişikliğine ‘hayır" diyeceklerini söyleyen Halaçoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atilla Kaya ve ben doğrudan ’hayır’ diyen milletvekilleriyiz. Onun dışında 34 milletvekili kalıyor. 3 milletvekili arkadaşımız da kullandıkları pulu görevlendirilen kişiye vermeyenler. 31 kişi ise oy kullandıkları pullarını belirlenen görevliye teslim ediyorlar” şeklinde konuştu.

“DEVLET BEY DE BENİM DÜŞÜNCELERİME SAYGI GÖSTERDİ”

Anayasa değişikliği teklifindeki endişelerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ilettiğini belirten Halaçoğlu, “Kendisine tabanımızda çok büyük tepki olduğunu söyledim, kendisi de sorumluluğu üzerine aldığını belirtti. Bu konu bir kişinin sorumluluğuyla izah edilebilecek bir konu değil. Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düşüncelerime saygı gösterdi. İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim. Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim ’evet’ diyor. 6 arkadaşımız ’hayır’ diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

Ahmet Umur Öztürk 


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