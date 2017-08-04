Halanın en zor görevi

Edinilen bilgiye göre, olay, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sevgi Karakan ve Güneş Yapal isimli kadınlar çarşıya alışverişe çıktı. Bu sırada iki kadın çocukları Hasan Umut Karakan (3), Aykut Yapal (9) ve Durdu Yapal’ı (4) 18 yaşındaki Ümmühan Yapal’a bıraktı.

Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen Ümmühan Yapal evin dışına çıkıp bayıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve evde söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri 3 yaşındaki Hasan Umut Karakan ve 4 yaşındaki Durdu Yapal’ın cesedini buldu. Yangın sırasında 9 yaşındaki Aykut Yapal’ın ise bakkala gittiği için evde bulunmadığı öğrenildi.

Ölen 2 çocuğun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Hasan Umut Karakan’ın halası Nesibe Karakan'ın tabutları taşırken güçlükle ayakta durduğu görüldü. Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan hala Nesibe Karakan, adli tıp kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Umutcan İşledici