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Halat kopunca 300 metre uçuruma yuvarlandı

Mersin'de yoldan 40 metre aşağıya uçarak kaza yapan kamyonet kurtarılma esnasında halatın kopması sonucu 300 metre aşağıya yuvarlandı.

Halat kopunca 300 metre uçuruma yuvarlandı

25 Aralık 2017 14:13
Halat kopunca 300 metre uçuruma yuvarlandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kocayer yolu üzerinde seyreden kamyonet yoldan çıkıp 40 metre aşağıya yuvarlandı. Kazada isminin Nurettin olduğu öğrenilen sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan sürücü ertesi gün çekiciyle kamyonetini yaklaşık 40 metre aşağıdan yola çektirmek istedi.

Yola konuşlanan çekiciyle kamyonet çekilmeye başlandı. Kamyonet yola ulaştığı an ise halat koptu. Bu sırada orada bulunan bir vatandaş olan biteni cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

İlk kazada çok büyük bir hasar almayan kamyonet halatın kopmasıyla yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Gözleri önünde kamyonetinin paramparça olduğunu izleyen sürücü yaşadığı ikinci olayla şok oldu.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

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