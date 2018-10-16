Halatı kopan çekici, arabayı böyle düşürdü

Hatalı parklar yüzünden trafiği tehlikeye sokan araçlar çekiciler tarafından bulundukları yerlerden kaldırılıp otoparklara götürülüyor. Her şehrin ve ilçenin Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kontrol altında olan çekiciler, polis memuru ile birlikte hareket ederek araçları bulundukları yerden kaldırıyor. Ancak son günlerde ülke çapında çekicilerle ilgili yaşanan olumsuzluklar vatandaşı canından bezdirdi. Kimi çekicinin araçları kaldırırken sağa sola çarpması, kiminin ise aracı bulunduğu noktadan çıkarmak için yaptığı manevralar otomobillere büyük zarar veriyor. Yaşanan bu anlar ise vatandaşların kameralarına yansıyor.

Son olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Hatalı parklar yüzünden kilitlenen ana caddedeki trafiği rahatlatmaya çalışan trafik ekipleri, yol kenarına park edilen bir otomobili çekmek istedi. Otomobil kaldırılıp çekicinin üzerine konmak istenirken bağlı bulunduğu halat birdenbire koptu. O sırada çekicinin yanından geçen bir kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, 2 metre yükseklikten yere düşen otomobil büyük zarar gördü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.