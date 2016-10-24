Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde halay başı meselesi yüzünden kavga çıkmış, çıkan kavga sonrasında isminin M.Ö.A. olduğu öğrenilen bir kişi otomobili ile 5 kişinin arasına dalmıştı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralanırken, otomobili ile beş kişinin arasına dalan şahıs olayın ardından Dilovası İlçe Emniyete giderek teslim olmuştu.

Yaşanan olayın ardından emniyete giderek teslim olan M.Ö.A bugün öğlen saatlerinde emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö.A. alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.