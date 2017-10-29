Haldun Dormen Türk tiyatrosunun geleceğinden umutlu

Başakşehir Belediyesi kültür sanat sezonuna görkemli bir tiyatro oyunuyla start verdi. Tiyatronun usta ismi Haldun Dormen’in 517 kez kapalı gişe oynadığı, Moliere’e ait olan ‘Kibarlık Budalası’ oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BKSM) 1200 kişilik salonda gösterime sunulan oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Oyunun başlamasına saatler kala salonda yerini alan tiyatroseverler, usta oyuncuyu daha yakından görebilmek için adeta kıyasıya yarıştı. Oyuna aylar öncesinden bilet alan vatandaşlar Haldun Dormen’in fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi. 7’den 70’e izleyicinin yer aldığı salonda oyun sonunda oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR REKOR”

Türkiye’de bu oyuna yüksek ilginin olduğunu belirten usta tiyatro oyuncusu Haldun Dormen, “517. oyun oynanacak bu gece ve hep kapalı gişe oynadık bu oyunu. Bu konuda açıkçası şaşkınım çünkü Moliere bir Fransız yazar, bir komedyendir ve benim en sevdiğim yazarlardan birisi. 517 oyunun tıklım tıklım oynanmasına şaşırıyorum. Bugün bir de 1200 kişilik bir salonda oynuyoruz hala dolu ne güzel ne mutlu bize. Bence Fransa’nın dışında belki de Fransa’da bu kadar uzun süre aynı oyuncular Moliere’in ‘Kibarlık Budalası’nı bu kadar oynamamışlardır. O yüzden dünya çapında büyük bir rekor bu” dedi.

“BEN ÇOK MUTLUYUM CUMHURİYETTE DOĞDUĞUM İÇİN”

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramına dair mesajınız var mı" sorusu üzerine Haldun Dormen, “Ben çok mutluyum Cumhuriyette doğduğum için ve Atatürk çocuğu olduğum için. Çok güzel bir hayatımız oldu, babamın etkisiyle ben koyu bir Atatürkçü oldum ve bundan hiç vazgeçmedim, vazgeçmeye de niyetim yok. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

“TÜRK TİYATROSUNUN GELECEĞİNDEN UMUTLUYUM”

"Günümüz tiyatro oyuncularını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise Dormen, “Çok iyi buluyorum özellikle çok genç tiyatro var, bildiğiniz üzere alternatif tiyatrolar var. Oralarda inanılmaz derece pırıl pırıl oyuncular var, harika yönetmenler var bir de en güzeli yazarlar bulunuyor. Onun için ben Türk tiyatrosunun geleceği için çok umutluyum” yanıtını verdi.

Ufuk Kıvık