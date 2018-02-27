Diğer
Kategoriler

Haldun Dormen’den Türk tiyatrosuna övgü

Usta oyuncu Haldun Dormen, “Türk tiyatrosunda olumlu değişiklikler var. Özellikle alternatif tiyatroların çıkması Türk tiyatrosunda çok önemli bir fışkırma başlattı” dedi.

Haldun Dormenden Türk tiyatrosuna övgü

27 Şubat 2018 10:36

Emektar tiyatrocu Haldun Dormen, Türkiye turnesi kapsamında hem yazıp hem de oynadığı "Bir Zamanlar Gazinoda" isimli iki perdelik komedi oyunuyla Marmarisli sanatseverlerin karşısına çıktı. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi. İki katlı salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler eşsiz bir tiyatro ziyafeti yaşadı. Marmarislilere unutulmaz bir gece yaşatan Haldun Dormen ve ekibi alkışlar arasında sahneden ayrıldı.

"KORKULARI YOK"

Türk tiyatrosunda geçmişten günümüze olumlu değişiklikler olduğunu belirten usta oyuncu Dormen, "Özellikle alternatif tiyatroların çıkması Türk tiyatrosunda çok önemli bir fışkırma başlattı. Çünkü yepyeni yönetmeler, oyuncular ve yazarlar çıkıyor. Eskiden oturmuş tiyatrolar, kent tiyatroları, Gazanfer Özcan Tiyatrosu vardı. Onların belirli kuralları vardı, normal olarak o kuralların pek dışına çıkamıyorlardı. Çünkü seyirciyi beklemek zorundaydılar. Ama alternatif tiyatrolar, birçok şeyi yapabiliyorlar. Yani korkuları yok. Bu yüzden çok önemli tiyatrocular çıkıyor ortaya" dedi.

Vakit buldukça televizyon izlemeye çalıştığını, dizileri pek izlemediğini söyleyen Dormen, Türk tiyatrosunda çok parlak oyuncular olduğunu kaydetti.

Ramazan Terkos

Etiketler: haldun dormen, tiyatro

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç