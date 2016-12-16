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Halep için 'Bir çuval un ile sen de katıl' kampanyası

Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Tepebaşı Ziraat Odası’ndan da destek geldi.

Halep için Bir çuval un ile sen de katıl kampanyası

16 Aralık 2016 14:56

“Bir çuval un ile sen de katıl” kampanyası ile üye çiftçilere mesaj, internet ve telefonla ulaştıklarını ve destek aldıklarını ifade eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, büyük destek gördüklerini açıkladı. Yardım kampanyaları hakkında bilgi veren Buluşan, “Tepebaşı Ziraat Odamız olarak çıktığımız yolda çiftçilerimiz ile mağdurun yanında olup düşeni kaldırmaya evsize çatı, aç susuz kalana yardımcı olmaya çalışalım. Yıkılan evler dağılan yuvalar çaresiz kalan kadınlar ağlaşıp birbirine sarılan çocuklar ve dünyaya haykıran insanlara bir kulak verelim. Unutmayalım aynı düşmanlar ülkemizi de yıkmaya çalışıyor. Biz de onlar gibi olmayalım. Bizim de gidebileceğimiz Türkiye gibi bir ülkemiz yok. Eskişehir Valiliğimizin başlattığı Halep’e yardım kampanyamıza Tepebaşı Ziraat Odası ve çiftçilerimizle bizde un ile destek olacağız” dedi. 

Buluşan, ayrıca “Salı günü Vilayet Meydanı'ndan kalkacak olan yardım TIR'larımıza verilecek olan un çuvallarımız, Afet Müdürlüğümüze Tepebaşı Ziraat Odası olarak teslim edilecektir. Böyle bir kampanyayı başlatarak bizlere öncülük eden başta sayın valimiz Azmi Çelik’e, İl Afet Müdürlüğüne ve Eskişehir Kızılay Şube Başkanlığına teşekkür ederiz” diye konuştu. 

Mustafa Yıldırım

Etiketler: 'Bir çuval un ile sen de katıl'


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