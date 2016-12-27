Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın 81 ilde 20 Aralıkta başlattığı “Halep için kardeşlik zamanı” kampanyasının 31 Aralık’a kadar süreceğini belirtti. "Halep’te yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden yaralamaktadır" diyen Akşen, “Türkiye olarak, her anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm girişimleri yapıyoruz. Bizler mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramında, savaş mağduru olmuş kadınlar ve çocuklar için AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’mız öncülüğünde bu tür kampanyalarımıza devam edeceğiz. Bağışta bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından #AkKadınHalep yazarak 2868'e SMS gönderebileceklerini ya da Kızılay’ın banka hesaplarına ‘Ak Kadın Halep’ yazarak yatırabileceklerini” ifade etti.