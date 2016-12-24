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Halep için toplanan yardımlar uğurlandı

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Halep’e yönelik yardım kampanyaları devam ediyor.


24 Aralık 2016 10:04

Halep için yardım kampanyası düzenleyen sivil toplum kuruluşlarından biri de Beşir Derneği. Derneğin ‘Halep için uzat elini’ kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlarından oluşan altıncı TIR’ı Mamak’tan dualarla uğurlandı.

Cuma namazı sonrasında gerçekleşen uğurlamaya Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, Mamak Müftüsü Muharrem Genç, Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan, meclis üyeleri, Beşir Derneği yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uğurlama merasimi öncesinde bir konuşma yapan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Bizler her zaman mazlumların yanında yer aldık” diye konuştu.

“Her zaman mazlumun yanında olduk”
Komşusu açken tok yatan bizden değildir Hadis-i Şerifini hatırlatan Mesut Akgül, “Devletimiz AFAD ve Kızılay eliyle her türlü yardımı yapıyor. Ancak bizlerde vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Kışın bu zor şartlarda oraya gönderilen bu yardımlar o mazlumlara bir lokma, bir hırka olacak. Tarih boyunca bu necip millet her zaman mazlumları korudu kolladı” dedi.
Akgül’ün konuşmasından sonra Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yaptığı duayla birlikte yardım TIR’ı yola çıktı.
 


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