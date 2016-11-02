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Halep ve Musul'u Türkiye'nin parçası gösteren Misakı Milli haritası bulundu

Araştırmacı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Adana'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dökümantasyon Dairesi’ndeki özel arşiv ve belge dosyaları arasında Halep ve Musul'u Türkiye'nin parçası gösteren Misakı Milli haritasını bulduğunu söyledi.

Halep ve Musulu Türkiyenin parçası gösteren Misakı Milli haritası bulundu

02 Kasım 2016 11:21

Misakı Milli'nin gizli haritasının 1921 yılı içinde Adanalı diplomat Niyazi Ramazanoğlu tarafından çizildiğini belirten Yurtsever, “Anadolu'nun güneyinde Adana ile Halep bölgesindeki sınırların belirlenmesi konusunda Misakı Milli'nin görüşlerini yansıtması bakımından da önemli bir tarihi belge. Harita Osmanlıca olarak çizilmiş ve üzerinde 'Adana Vilayeti etraf ve havalisinin litografik haritasıdır' başlığını taşıyor. Harita üzerinde Adana ve Halep yöresinde yaşayan etnik toplulukların sayıları grafiklerle gösterilmiş” dedi.

"Halep ve Musul Türkiye'nin parçasıdır"
Niyazi Ramazanoğlu'nun çizimini gerçekleştirdiği haritanın iç kısmında Türkiye Devleti'nin güney sınırlarını belirleyen çerçeve içinde bir haritanın da yerleştirildiğini ifade eden Tarihçi Cezmi Yurtsever, “Bahsi geçen haritaya dikkatlice bakıldığında Halep şehri Türkiye'nin bir parçası olarak gösteriliyor. Halep'in kuzeyindeki el-Bab, Münbiç, Afrin'in isimleri de yazılarak Türkiye sınırları içindeki alanda yer alıyor. Aynı haritada Güney sınırlarının Doğu'ya doğru uzantısında Musul şehri ve yakınındaki Telafer ve Kerkük de Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Halep ve Musul'u Türkiye Devleti'nin sınırları içinde gösteren harita aynı bölgede sonuçlar bakımından günümüzde kadar ulaşan Türkiye'nin tarihi haklarının olduğunu açıklaması bakımından da önemli bir belgedir. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda kurulacak Türkiye Devleti'nin sınırlarının belirlenmesi görüşlerini de yansıtır” şeklinde konuştu.

Niyazi Ramazanoğlu kimdir?
Haritayı çizen diplomat Niyazi Ramazanoğlu, Adanalı ve Ramazanoğulları ailesindendir. Hukuk Fakültesi eğitimi aldıktan sonra 1918 yılında Adana Lisesi’nde Tarih Öğretmeni ve müdür olarak görev yapmış. Adana'nın Fransızların işgaline uğraması üzerine İstanbul'a gelerek propaganda, haberleşme ve diplomasi alanındaki çalışmalar içinde yer aldı. Türkiye Devleti'nin kuruluşuna giden yolda Londra görüşmeleri ve Ankara Anlaşması’nda sınırları belirleyen görüşmelerde Türk heyeti içinde siyasi müşavir olarak çalıştı. TBMM'de II. Dönem Mersin milletvekili olarak da görev yaptı.



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