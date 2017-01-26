Nevşehir Ticaret Borsa Kavşağı önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat, NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Sivil toplum Kuruluşu Temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Valiliği ve İl Müftülüğünce Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen patates, gıda, giysi ve temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan iki yardım TIR’ı daha Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi. Yardım TIR'larını uğurlamak amacıyla Borsa Kavşağı’ndaki yardım toplama merkezi önünde tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, “Bu gönderdiğimiz yardımlar bir nebze olsun, oradaki insanların yaşamlarını kolaylaştıracaktır. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bizlere bu yardımların devamını yapabilmeyi nasip etsin” dedi. Müftü Öztürk, yardımlarda bulunan Nevşehirli hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum, dedi ve yardım kampanyasının devam ettiğini belirtti.

Program kapsamında önceden 32 TIR yardım, din görevlilerinin refakatinde Cilvegözü sınır kapısına teslim edilmişti. Dün Nevşehir’den uğurlanan iki TIR ile birlikte toplam 34 TIR yardım TIR’ı gönderilmiş oldu.

Coşkun Sağlamdin

